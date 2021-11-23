Мотосезон официально закрыли в Москве

Мотосезон официально завершился в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 23 ноября.

В ведомстве порекомендовали любителям мотоциклов не выезжать на дороги города зимой. Это может спровоцировать серьезные и даже смертельные дорожные аварии.

— Летняя резина опасна, потому что она не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Тормозной путь на гололеде намного длиннее: мотоцикл может просто перевернуться, — заявили в пресс-службе.

Так, в столичной ГИБДД зафиксировали 733 ДТП с участием мотоциклистов за 10 месяцев 2021 года. В происшествиях погибли 39 человек, а более 700 — получили травмы.

— Не совершайте подобных ошибок — они могут стоить вам жизни, — говорится в сообщении Дептранса.

На днях автоэксперт и руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко объяснил, как водить автомобиль в снегопад и как действовать при заносах на скользкой дороге. Специалист отметил, что не стоит паниковать, управлять автомобилем необходимо спокойно и без лишней суеты.