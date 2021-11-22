Автоэксперт объяснил, как действовать при заносах на скользкой дороге

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Как водить автомобиль в снегопад и как действовать при заносах на скользкой дороге, рассказал автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

Он отметил, что не стоит паниковать, управлять автомобилем необходимо спокойно и без лишней суеты.

— Вторая задача — это увеличенная дистанция, но многие ее не могут прочувствовать, в зависимости от масла автомобиля, в зависимости от типа шин. Увеличенная дистанция подразумевает заблаговременную остановку, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В подобных погодных условиях, по словам эксперта, не следует совершать обгоны. Он добавил, что зимой перед поворотами всегда необходимо тормозить только на прямых колесах и не совершать резкие маневрирования.

Также не стоит продолжать ездить на летней резине. Ее необходимо заменить на зимний вариант или на время прекратить пользоваться автомобилем.

До этого автоэксперт назвал шесть главных правил езды в темное время суток. Чистые стекла, отсутствие посторонних предметов, загораживающих обзор, исправные фары — такие правила помогут обеспечить безопасность езды при плохом освещении.