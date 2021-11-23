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Медиахолдинг «Вечерняя Москва» стал официальным информационным партнером Музея Победы

Виктория Сикерина

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Медиахолдинг «Вечерняя Москва» стал официальным информационным партнером Музея Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» стал официальным информационным партнером Музея Победы. Об этом стороны объявили во вторник, 23 ноября.

Музей Победы — это крупнейший в России музейный комплекс, экспозиция которого посвящена Великой Отечественной войне.

Идею создания в столице величественного комплекса в ознаменование Победы советского народа над гитлеровцами впервые высказал маршал Георгий Жуков. Масштабное строительство началось в 1985 году. Официальное открытие музея состоялось 9 мая 1995 года. В торжественных церемониях приняли участие делегации из 55 государств.

Сегодня Музей Победы — один из ведущих институтов противодействия попыткам фальсификации истории и центр исторической памяти, объединивший вокруг себя патриотические силы из всех регионов страны. Ежегодно музей посещают около миллиона человек, здесь проводится более 500 мероприятий в год, в том числе международного уровня. В коллективе учреждения — примерно 600 сотрудников.

Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 110 тысяч квадратных метров. На открытых площадках музея размещена одна из крупнейших в Европе коллекций военной техники, насчитывающая более 400 образцов. Всего в фондах музея хранится более 315 тысяч музейных предметов.

В главном здании музея действуют экспозиции «Подвиг Народа», «Подвиг Армии», Зал исторической правды, мультимедийный зал «Лица Победы», комплекс из шести диорам, рассказывающий об основных сражениях Великой Отечественной войны. Помимо постоянных экспозиций, в музее работают тематические выставки, приуроченные к знаменательным историческим датам и важным страницам истории войны.

Ранее в ноябре сообщалось, что более 1,5 тысячи человек посетили Музей Победы в Москве с помощью «Пушкинской карты» с момента ее запуска в сентябре этого года.

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