Диетолог назвала три причины набора веса зимой
Физиологически нормально запасаться зимой весом. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Она отметила, что существует три основные причины, по которым люди часто набирают вес в зимний период.
— Первая — отсутствие тактильного контакта из-за большого количества одежды, которую мы носим. Поэтому, чтобы не набрать вес, нужно больше обниматься, нужно больше тактильно контактировать, ходить дома в легкой одежде, — отметила она в комментарии «Радио 1».
Во-вторых, у многих в зимний период наблюдается легкая апатия и депрессия. Некоторые начинают заедать стресс, что приводит к набору веса.
Третья причина, по словам специалиста, в том, что наше тело физиологически запасается жиром в этот период и хочет впасть в так называемую спячку.
Диетолог добавила, что за зиму для тела нормально набирать 2-3 килограмма Но и этого можно избежать, если на зиму исключить продукты с высоким гликемическим индексом.
Также она посоветовала побольше гулять и пить достаточное количество жидкости.
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