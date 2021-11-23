Диетолог назвала три причины набора веса зимой

Фото: Pixabay

Физиологически нормально запасаться зимой весом. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Она отметила, что существует три основные причины, по которым люди часто набирают вес в зимний период.

— Первая — отсутствие тактильного контакта из-за большого количества одежды, которую мы носим. Поэтому, чтобы не набрать вес, нужно больше обниматься, нужно больше тактильно контактировать, ходить дома в легкой одежде, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Во-вторых, у многих в зимний период наблюдается легкая апатия и депрессия. Некоторые начинают заедать стресс, что приводит к набору веса.

Третья причина, по словам специалиста, в том, что наше тело физиологически запасается жиром в этот период и хочет впасть в так называемую спячку.

Диетолог добавила, что за зиму для тела нормально набирать 2-3 килограмма Но и этого можно избежать, если на зиму исключить продукты с высоким гликемическим индексом.

Также она посоветовала побольше гулять и пить достаточное количество жидкости.

До этого диетологи рассказали, в каком возрасте пациенты обращаются к врачу с ожирением.