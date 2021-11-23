Байден высвободит 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов

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Президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома во вторник, 23 ноября.

— Министерство энергетики подготовит для высвобождения 50 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение после пандемии, — говорится в сообщении.

Аналогичный шаг предпримут Великобритания, Япония, Индия, Китай и Южная Корея, отмечается на сайте Белого дома.

15 октября зампред правительства России Александр Новак рассказал, что к концу года цена нефти на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цен на газ до двух тысяч долларов.

В то же время волатильность цен на газ, как уточнил он, не может быть такой же в ситуации с нефтью, потому что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост. Вице-премьер отрицательно ответил на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к Москве с просьбой о стабилизации цен.