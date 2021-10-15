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Новак допустил рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Юлия Курганова

Экономика
Новак допустил рост цен на нефть до 100 долларов за баррель
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заместитель председателя правительства России Александр Новак не исключил, что к концу 2021 года цена нефти на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель.

— Мы не можем сейчас обсуждать какие-либо сценарии с учетом ситуации на энергетическом рынке, — сказал он в интервью каналу CNBC в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Новак отметил, что «год назад никто не мог ожидать роста цен на газ до двух тысяч долларов». В то же время, «волатильность цен на газ не может быть такой же и на нефть», потому что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост.

Также вице-премьер отрицательно ответил на вопрос корреспондента о том, обращался ли Вашингтон к Москве с просьбой о стабилизации цен.

— Честно говоря, к нам никто не обращался. Об этом сообщали СМИ, однако у меня нет представления об их правдивости, — заявил он.

Новак добавил, что не располагает информацией о переговорах Соединенных Штатов и Саудовской Аравии на эту тему.

Владимир Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель. Уточняется, что 13 октября цена за баррель нефти марки Brent установилась на отметке 82–83 доллара. А 12 октября стоимость топлива превысила 84 доллара за баррель впервые с 2018 года.

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