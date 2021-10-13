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Владимир Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель

Виктория Сикерина

Политика
Владимир Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин допустил вероятность увеличения стоимости нефти до 100 долларов за баррель. Об этом он заявил в среду, 13 октября, в ходе Российской энергетической недели.

— Вполне, возможно, — ответил лидер государства на соответствующий вопрос.

Уточняется, что 13 октября цена за баррель нефти марки Brent установилась на отметке 82-83 доллара. А 12 октября стоимость топлива превысила 84 доллара за баррель впервые с 2018 года, сообщает РИА Новости.

Также Путин отметил, что заявление об использовании российской стороной энергетики в качестве оружия не имеет под собой реальных аргументов. По словам президента, такие доводы — это «политически мотивированная болтовня».

При этом лидер государства уточнил, что цены на газ в Европе растут из-за нехватки электроэнергии, а не наоборот. Президент подчеркнул, что последние десять лет в европейскую энергетическую сферу закладывались изъяны. Они привели к кризису на газовом рынке.

Президент добавил, что существование аналогичных проблем в России невозможно даже представить.

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