Путин проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном в Сочи

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Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 26 ноября в Сочи. Встреча состоится по инициативе российского лидера. Она приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

— Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, — заявили в Кремле.

Особое внимание главы государств уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Кроме того, по информации Кремля, запланированы и отдельные встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года, когда власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В регионе начались активные боевые действия. 10 ноября 2020 года на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление главы РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщалось, что Баку и Ереван прекращают войну в зоне конфликта.