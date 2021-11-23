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Схему движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД поменяют в декабре

Виктория Сикерина

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Схему движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД поменяют в декабре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

График движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в середине декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) во вторник, 23 ноября.

Новую схему движения введут из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры.

— В связи проведением работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги в первой половине декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок), — заявили в пресс-службе перевозчика.

В МТППК уточнили, что некоторые маршруты отменят, а у части составов перенесут врем время отправления и прибытия, говорится в сообщении.

Также расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в ноябре и начале декабря.

Причиной изменений в расписании называется укладка бесстыкового пути на участках Москва-Рижская — Подмосковная, Тушино — Павшино и Москва-Курская — Люблино-сортировочное.

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