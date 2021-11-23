Астролог рассказала, что принесет 2022 год представителям разных знаков зодиака

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Астролог Вероника Авгурова рассказала, каким будет 2022 год для представителей разных знаков зодиака.

В начале года у Овнов возникнут сложности в делах и со здоровьем. Они могут столкнуться с небольшим кризисом в отношениях.

Для Тельцов год пройдет спокойно и благополучно. Карьера будет на пике, появятся дополнительные источники дохода. Конец года будет благоприятным для семейных отношений.

Первый квартал 2022 года для Близнецов будет непростым как в финансовом плане, так и с точки зрения здоровья. Вторая половина года будет благоприятной для поиска работы, передает издание «Профиль».

Ракам придется решить несколько сложных проблем, справиться с которыми поможет уверенность в своих силах.

В 2022 году у Львов улучшится финансовое положение. В апреле могут возникнуть неожиданные обстоятельства, которые спутают все карты.

Для Дев благоприятные финансовые условия ожидаются в самом начале марта. Личная жизнь может наладиться в период с октября по ноябрь.

Весы будут наслаждаться благоприятными переменами в жизни и личных отношениях, в частности. Небольшие проблемы могут возникнуть в бизнесе.

Скорпионам придется терпеть убытки вплоть до апреля 2022 года. Речь идет не только о материальном благополучии, но и об отношениях.

Для Стрельцов год будет хорошим, особенно с финансовой точки зрения. Материальное положение начнет улучшаться уже в начале года.

Для Козерогов год окажется полон взлетов и падений. Успех в карьере, финансах и образовании ожидается в начале года. С апреля период везения сменится проблемами.

Год для Водолеев и Рыб в основном будет благоприятным, особенно с финансовой точки зрения.

До этого астропсихолог объяснила, как с помощью первых дней года зарядить его на удачу.