Столичные власти разработали климатический план города до 2060 года

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Подготовка проекта климатического плана столицы до 2060 года завершилась. Об этом рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что в программе специалисты закрепили основные задачи по достижению углеродной нейтральности. Работу по созданию проекта планируется завершить до конца 2021 года.

— Скорее всего, будет в середине января следующего года. Сейчас как раз, в том числе после вот этих климатических слушаний на платформе, формируем аспекты этого плана — то, что мы собираемся выполнять. Рассчитан он будет до 2060 года предварительно, — заявил глава ведомства.

Кульбачевский добавил, что в пунктах климатического плана составители учли все направления экономики города, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что переработка вышедших из строя электронных и электрических приборов станет доступной в столице. По его словам, пункты сбора техники предложили организовать в городском правительстве.