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Вакцинация детей 5-11 лет от COVID-19 стартовала в Израиле

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Вакцинация детей 5-11 лет от COVID-19 стартовала в Израиле
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Детей в возрасте от 5 до 11 лет начали вакцинировать от коронавирусной инфекции в Израиле во вторник, 23 ноября.

Одним из первых прививку сделал 9-летний сын премьер-министра страны Нафтали Беннета Давид. Ролик момента прохождения вакцинации мальчиком появился в Сети.

На кадрах заметно, как ребенок вместе с папой пришел в медицинский кабинет. Во время укола мальчик схватил отца за руку и сильно зажмурился, передает РИА Новости.

Видео: t.me/rian_ru/131368

О старте массовой вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет сообщил Нафтали Беннет в воскресенье, 21 ноября, в ходе еженедельного заседания правительства еврейского государства.

Он отметил, что большую часть детских лекарственных препаратов от COVID-19 уже завезли в Израиль. По его словам, доза вакцины Pfizer для детей составляет третью часть от взрослого лекарства. Беннет уточнил, что препарат уже применяют в Соединенных Штатах и других странах мира, что доказывает его эффективность и безопасность.

До этого российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали признавать в Израиле. Пускать в страну граждан РФ начнут с 1 декабря.

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