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Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт-Петербурге

Анастасия Колоскова

Происшествия
Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт-Петербурге
Фото: PHOTOXPRESS

Актер театра и кино Игорь Скляр стал участником ДТП, которое произошло в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте. Информацию об этом подтвердил сам народный артист.

Скляр находился за рулем, когда в его Jaguar врезался автомобиль марки Audi.

— Я за рулем. Задом выехала, видимо, не на ту педаль нажала. Предполагаю, что девушка перепутала педали. Потому что на такой скорости, километров 50, сдавать задом на оживленной улице… — приводит слова актера издание 78.ru.

По словам Скляра, он не получил серьезных травм.

— Был в больнице, ребра целы. Все в порядке, — успокоил он поклонников.

Момент аварии с участием знаменитости опубликовали в Сети. Его запечатлел видеорегистратор очевидца ДТП.

Судя по кадрам, Jaguar актера двигался по крайней левой полосе, однако перед ним неожиданно задним ходом выехала машина марки Audi, пересекая несколько полос. Скляр попытался экстренно затормозить, однако ему не удалось предотвратить столкновение. Его машина ударилась об ограждение и задымилась.

Зрители знают Игоря Скляра по его работам в картинах «Мы из джаза», «Год собаки», «Берегите женщин» и другим, а также как исполнителя хита «Комарово».

До этого «Вечерняя Москва» предложила вспомнить самые громкие аварии с участием российских знаменитостей.

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