Топ-10 самых громких ДТП с участием российских знаменитостей

Наталья Фриске / Фото: instagram.com/friske_natalia

В Сочи произошло смертельное ДТП с участием Ксении Собчак. Автомобиль Mercedes, пассажиром которого была телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen. Последняя по инерции задела автобус. Собчак вскоре покинула место происшествия. В Volkswagen находились три человека, один из которых погиб. Пока следствие устанавливает все обстоятельства резонансного ДТП, «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» предлагают вспомнить самые громкие аварии с участием российских знаменитостей.

Михаил Ефремов

8 июня 2020 года актер Михаила Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и выехал на встречную полосу, столкнувшись на Смоленской площади столицы с грузовиком. Сам артист не пострадал, а вот второй водитель, 57-летний курьер из Рязани Сергей Захаров, скончался. Ефремов сначала отказывался признавать вину в случившемся. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, его лишили прав и заставили заплатить компенсацию семье погибшего. Позже срок сократили до семи лет и шести месяцев. Зимой этого года кассационный суд не стал смягчать приговор по просьбе Ефремова. Жена Захарова заявила, что артист заслуживает самого сурового наказания.

Павел Петель

Блогер Павел Петель был известен в Сети своими эпатажными образами. Ни один его выход в свет не обходился без яркого шоу. Петель неоднократно принимал участие в развлекательных телевизионных проектах. О том, что 44-летний блогер разбился на машине в Подольске, сообщил в Instagram его близкий друг и коллега Сергей Остриков. Авария произошла 4 апреля. В тот день блогер посетил миграционный центр «Сахарово» в Подмосковье. Потом он поймал попутку, чтобы добраться до Москвы. Белый «Мерседес», в который сел Петель, двигаясь по Симферопольскому шоссе, врезался в грузовик — водитель не успел затормозить. В машине, помимо блогера, было еще трое человек. Выжил только один пассажир.

Эдвард Бил

Другой знаменитый блогер, который прославился своими провокационными роликами и скандальными пранками, Эдвард Бил стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. Авария на Садовом кольце произошла 1 апреля этого года. Пранкер, находясь за рулем Audi, вылетел на встречную полосу. В результате аварии пять транспортных средств получили различные повреждения. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Сразу после случившегося Бил пытался уйти от ответственности и перед камерами прохожих кричал, что за рулем его авто был другой человек. Однако стражам правопорядка удалось доказать обратное, после чего мужчина начал сотрудничать со следствием. Суд 14 июля приговорил блогера к двум годам ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года.

Кстати, блогер и ранее нарушал правила дорожного движения. Он лихачил на дороге, не забывая сообщить об этом своим подписчикам в соцсетях.

Сестра Жанны Фриске

В хронике «звездных происшествий» оказалась и младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья. Она попала в серьезное ДТП с участием иномарки и КамАЗа. Во время езды по трассе девушку «подрезал» водитель грузовика. Наталья не смогла избежать аварии и на полной скорости въехала в КамАЗ. О случившемся она сообщила подписчикам на своей странице в Instagram. Результатом ДТП стал не только покореженный автомобиль сестры певицы. Наталья получила еще и травму руки.

Дочь Екатерины Голубевой

25-летняя Инна-Мария Бартайте 7 апреля 2021 года погибла под колесами автомобиля в столице Литвы. По данным СМИ, девушка передвигалась по Вильнюсу на велосипеде, когда в нее врезался пьяный водитель Hyundai. Инна-Мария получила травмы, несовместимые с жизнью. Погибшая была дочерью литовского режиссера Шарунасу Барткусу и актрисы Екатерины Голубевой. После развода последняя вышла замуж за режиссера Леоса Каракса. Сама Голубева погибла при загадочных обстоятельствах около десяти лет назад в Париже. Тело кинозвезды обнаружили возле станции метро «Пиренеи».

Александр Ширвиндт

ДТП, которое произошло с участием 87-летнего актера Александра Ширвиндта, имеет счастливую развязку. 11 августа прошлого года он, находясь на даче в городе Валдае (Новгородская область), решил прокатиться на своем Mitsubishi L200. При очередном маневре артист не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Renault Sandero. Никто в результате аварии не пострадал. Однако многие обвинили актера в том, что он позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, что, безусловно, возмутило Ширвиндта. Артист позже сообщил, что слухи о пьяной езде — всего лишь домыслы. Прокомментировал ситуацию и сын знаменитости Михаил Ширвиндт. Телеведущий в Instagram сообщил, что машины «просто поцеловались».

Настя Тропицель

Настя Тропицель из Петербурга стала известна пользователям Сети благодаря своим видео о фрилансе, заработке в интернете и самосовершенствовании. Она была одним из немногих видеоблогеров, которым удалось еще в школьные годы заработать первый миллион. Трагедия с 18-летней девушкой произошла на Бали, куда она прилетела вместе со своим парнем в отпуск. Настя, передвигаясь на байке по проспекту Сансет Роуд, потеряла управление и врезалась в забор. Это случилось 21 июня 2020 года на глазах возлюбленного девушки, который двигался на мотоцикле позади. От полученных травм Тропицель скончалась, не дождавшись помощи медиков.

1/10 Римма Волкова / Фото: Виктор Котов / Музыкальная школа имени Римского-Корсакова 2/10 Фото: АГН Москва 3/10 Настя Тропицель / Фото: instagram.com/nastyatropi 4/10 Александр Ширвиндт / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 5/10 Инна-Мария Бартайте / Фото: Youtube 6/10 Наталья Фриске / Фото: instagram.com/friske_natalia 7/10 Эдвард Бил / Фото: Youtube /Edward Bil 8/10 Павел Петель / Фото: Скриншот видео YouTube-канала PETELSHOW 9/10 Михаил Ефремов / Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва 10/10 Элджей / Фото: instagram/sayonaraboy

Римма Волкова

В страшной аварии погибла народная артистка России и бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова. Ей было 80 лет. ДТП произошло 6 июня 2021 года в Ломоносовском районе Ленобласти на 42-м километре автодороги Петергоф — Кейкино. Автомобиль Peugeot Boxer по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Datsun. В результате происшествия 61-летний водитель Datsun и его 80-летняя пассажирка скончались. Водитель второй иномарки выжил.

Элджей

Российского рэпера Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, заподозрили в вождении в нетрезвом состоянии. Случилось все ночью 26 мая 2021 года. Музыкант и его звездная супруга Анастасия Ивлеева возвращались в свой загородный дом, когда их попытались остановить сотрудники дорожной полиции. Мужчина не отреагировал на требование правоохранителей. После чего началась погоня за BMW I8. Когда полицейские остановили лихача, они, как писали СМИ, заметили, что 26-летний музыкант невнятно разговаривает. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Однако рэпер отказался это делать, признавшись, что употреблял алкоголь. Правоохранители составили административный протокол. Музыканту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Ксения Никитина

Мотоблогер Ксения «Катастрофа» Никитина стала жертвой страшного ДТП. Авария произошла 11 июля прошлого года на 87-м километре трассы М-8 в Московской области. Ксения двигалась со скоростью примерно 160 километров в час и совершила попутное столкновение с трактором. От полученных травм она скончалась до приезда скорой. Девушка вела мотоблог, популярный среди байкеров. У нее была страница в Instagram, где она выкладывала фотографии, понравившиеся цитаты, а также разнообразные посты. Кроме того, она вела канал байкерской тематики в YouTube, где у нее почти 39 тысяч подписчиков.