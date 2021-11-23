Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве за три недели

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве за три недели
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в столице снизилось за последние три недели. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что в указанный период город показал хорошую динамику по COVID-19.

— Заболеваемость в Москве в течение последних трех недель резко падает. Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная — снизилась заболеваемость на 30 процентов. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли, — заявил глава города.

Сергей Собянин добавил, что дальнейшие развитие сценариев заболевания в столице неизвестно, из-за чего никто не может дать точную гарантию, наступит или нет следующая волна пандемии.

— Тем не менее мы добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, «ковидные» больницы, поликлиники и так далее. Это тоже очень важно, — уточнил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что городские власти контролируют ситуацию с инфекцией и стараются не допустить пиковых значений, передает РИА Новости.

Также Сергей Собянин заявил, что, несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию в городе, власти вводили нерабочие дни лишь единожды за прошедшие месяцы 2021 года.

Читайте также:
Сергей Собянин Пандемия Статистика
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Все мнения
О проекте