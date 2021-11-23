Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве за три недели

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в столице снизилось за последние три недели. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что в указанный период город показал хорошую динамику по COVID-19.

— Заболеваемость в Москве в течение последних трех недель резко падает. Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная — снизилась заболеваемость на 30 процентов. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли, — заявил глава города.

Сергей Собянин добавил, что дальнейшие развитие сценариев заболевания в столице неизвестно, из-за чего никто не может дать точную гарантию, наступит или нет следующая волна пандемии.

— Тем не менее мы добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, «ковидные» больницы, поликлиники и так далее. Это тоже очень важно, — уточнил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что городские власти контролируют ситуацию с инфекцией и стараются не допустить пиковых значений, передает РИА Новости.

Также Сергей Собянин заявил, что, несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию в городе, власти вводили нерабочие дни лишь единожды за прошедшие месяцы 2021 года.