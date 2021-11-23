Сергей Собянин оценил ограничительные меры по COVID-19 в Москве за 2021 год

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию в городе, власти вводили нерабочие дни лишь единожды за прошедшие месяцы 2021 года. Об этом он рассказал во вторник, 23 ноября.

Глава города отметил, что соблюдение требований по коронавирусной инфекции по-прежнему необходимо.

— При необходимости, при крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Но считали возможным пройти весь этот период без такого рода жестких мер, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что длинные выходные дни в столице ввели только тогда, когда это было необходимым решением.

— Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней, — передает РИА Новости слова Сергея Собянина.

Видео: t.me/rian_ru

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 5351 человека от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 739 891 пациент.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2749 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 975, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 669.