Столичные врачи за сутки вылечили еще 5351 пациента от COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 5351 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы во вторник, 23 ноября.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 739 891 горожанин.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2749 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 975, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 669.

Также за сутки от инфекции умерли 96 человек в столице, говорится в сообщении.

При этом за последние 24 часа в России выявили 33 996 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За сутки в РФ от COVID-19 скончались 1243 человека, при этом полностью выздоровел 36 051 гражданин.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза.