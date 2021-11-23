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В России выявили 33 996 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 33 996 случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За последние 24 часа в России выявили 33 996 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

При этом у 6 процентов заболевших не было клинических проявлений инфекции.

В России выявили 33 996 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице зафиксировали 2749 случаев COVID-19.

За сутки в РФ от коронавируса скончались 1243 человека, при этом полностью выздоровел за день — 36 051 человек, подытожили в оперштабе.

В России выявили 33 996 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Четвертая волна COVID-19 постепенно заканчивается в России. Об этом свидетельствуют данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ. По словам специалиста, о снижении заболеваемости свидетельствует количество отрицательных ПЦР-тестов от общего числа проб. Так, например, за прошлую неделю количество положительных тестов сократилось с 11 до шести процентов. В свою очередь молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов добавил, что снижение заболеваемости COVID-19 — это не повод, чтобы расслабляться.

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