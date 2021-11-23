Шойгу заявил об активизации бомбардировщиков США около границ России

Фото: Минобороны РФ

Существенное увеличение активности стратегических бомбардировщиков США фиксируется около границ России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во вторник, 23 ноября.

— Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, — рассказал министр.

Десять бомбардировщиков в ходе учений США Global Thunder отработали в ноябре вариант применения ядерного оружия против России, добавил он. Минимальное удаление от границы, как уточнил руководитель ведомства, составляло 20 километров.

Развитие взаимодействия с Китаем особенно актуально в период геополитической турбулентности, подчеркнул он. Москва и Пекин много лет являются стратегическими партнерами, приводит слова Шойгу РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.