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Мурашко: Общее число пациентов с коронавирусом в РФ снизилось на 14%

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко: Общее число пациентов с коронавирусом в РФ снизилось на 14%
Фото: пресс-служба Совфеда

Общее количество заболеваний коронавирусной инфекцией в России уменьшилось на 14 процентов. В настоящее время под наблюдением врачей находятся более 1 миллиона 72 тысяч жителей России. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

— Общее количество активных случаев (COVID-19) снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико. Это более 1 миллиона 72 тысяч граждан, — заявил министр здравоохранения, передают РИА Новости.

17 ноября Мурашко рассказал о реализации мер по снижению смертности в России. По его словам, меры профилактики хронических заболеваний вносят серьезный вклад в снижение смертности. Мурашко также добавил, что первичная медико-санитарная помощь — это стратегическое направление развития отечественной медицины.

До этого семейный врач Алексей Добровольский рассказал, могут ли помочь экстренные меры профилактики после контакта с зараженным COVID-19.

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