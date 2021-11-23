Мурашко: Общее число пациентов с коронавирусом в РФ снизилось на 14%

Фото: пресс-служба Совфеда

Общее количество заболеваний коронавирусной инфекцией в России уменьшилось на 14 процентов. В настоящее время под наблюдением врачей находятся более 1 миллиона 72 тысяч жителей России. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

— Общее количество активных случаев (COVID-19) снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико. Это более 1 миллиона 72 тысяч граждан, — заявил министр здравоохранения, передают РИА Новости.

17 ноября Мурашко рассказал о реализации мер по снижению смертности в России. По его словам, меры профилактики хронических заболеваний вносят серьезный вклад в снижение смертности. Мурашко также добавил, что первичная медико-санитарная помощь — это стратегическое направление развития отечественной медицины.

До этого семейный врач Алексей Добровольский рассказал, могут ли помочь экстренные меры профилактики после контакта с зараженным COVID-19.