Мишустин: 5 миллиардов рублей выделено на препараты от коронавируса в больницах

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Власти России выделили дополнительно 4 миллиардов рублей на препараты для лечения заболевших COVID-19 в больницах. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Мишустин добавил, что по поручению президента кабмин помогает регионам с закупкой необходимых медикаментов.

— Дополнительно выделено почти 4 миллиардов рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. Это в том числе, незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь,— заявил премьер-министр.

По словам Мишустина, ожидается, что партии лекарств поступят в больницы до конца текущего года, передают РИА Новости.

23 ноября сообщалось, что столичные власти выделили 866,3 миллиона рублей для компенсации затрат врачей на такси. Отмечается, что с мая 2020 года за счет бюджета Москвы была организована бесплатная перевозка врачей на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.