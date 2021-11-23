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Мишустин призвал россиян наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мишустин призвал россиян наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Фото: Правительство РФ

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в стране превышает 50 процентов, но этого недостаточно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 23 ноября.

— Пока уровень именно коллективного иммунитета по стране чуть выше 50 процентов. Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

17 ноября премьер-министр скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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