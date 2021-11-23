Сергей Собянин назвал коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве динамичным

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Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Москве нельзя назвать статичным. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Глава города отметил, что на выработку иммунитета у населения города оказывают влияние множественные факторы.

— Коллективный иммунитет зависит от многих факторов и не является статичным. Если в начале пандемии мы считали, что можно как-то просчитать его, и как его достигнем — вся проблема с пандемией будет решена. На самом деле это оказалось совсем не так. Что коллективный иммунитет считается с учетом вакцинированных и с учетом переболевших, суммируются эти две цифры, появляется количество людей, у которых есть иммунитет к заболеваемости. Сильный, слабый, но есть, — заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что коллективный иммунитет видоизменяется в зависимости от мутации вируса, из-за чего процесс его обретения замедляется.

— Появилась «дельта», для которой иммунный статус нужен значительно выше, и люди, у которых иммунитет был достаточен, чтобы противостоять уханьскому штамму, не противостоят дельте. Так мы имеем такую динамичную картину, которая постоянно меняется. Это если говорить о самом штамме и самом заболевании, — заключил мэр столицы в интервью РИА Новостям.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в столице снизилось за последние три недели. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.