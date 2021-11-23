«Мировой уровень»: Сергей Собянин оценил систему здравоохранения Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Развитие городского здравоохранения не останавливалось в пандемию коронавируса, чтобы амбулаторная помощь была на мировом уровне. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

— По моим ощущениям, у нас нет такого, знаете, вольготного режима работы. Мы должны сегодня сделать максимально, чтобы завтра здравоохранение Москвы, амбулаторная помощь была на мировом уровне, — рассказал глава города.

Для этого, как уточнил он, власти занимаются реконструкцией поликлиник, строительством новых корпусов больниц и созданием онкологической службы. Множество людей на фоне COVID-19 обратились в больницы с осложнениями и проблемами, что привело к серьезному напряжению на систему, приводит слова Собянина РИА Новости.

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23 ноября Собянин также рассказал, что количество заболевших коронавирусом в Москве снизилось за последние три недели. Он отметил, что в указанный период город показал хорошую динамику по COVID-19. Мэр добавил, что дальнейшие развитие сценариев заболевания в столице неизвестно, из-за чего никто не может дать точную гарантию, наступит или нет следующая волна пандемии.