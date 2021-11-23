Мурашко: за прошедшую неделю в России привито от COVID более 3 миллионов человек

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За минувшую неделю в России вакцинировались от коронавирусной инфекции 3 миллиона 163 тысячи человек. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, люди активно вакцинируются от COVID-19, в среднем ежедневно прививаются более 500 тысяч граждан.

— За прошедшую неделю вакцинировано 3 миллиона 163 тысячи человек, — заявил министр здравоохранения, передают РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что общее количество заболеваний коронавирусной инфекцией в России уменьшилось на 14 процентов. В настоящее время под наблюдением медиков находятся более 1 миллиона 72 тысяч жителей России.

17 ноября Мурашко рассказал о реализации мер по снижению смертности в России. По его словам, меры профилактики хронических заболеваний вносят серьезный вклад в снижение смертности. Мурашко также добавил, что первичная медико-санитарная помощь — это стратегическое направление развития отечественной медицины.

До этого семейный врач Алексей Добровольский рассказал, могут ли помочь экстренные меры профилактики после контакта с зараженным COVID-19.