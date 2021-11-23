Большинство коек для COVID-19 расположились во временных медучреждениях Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Большая часть коек для заболевших коронавирусной инфекцией сосредоточена в Москве во временных госпиталях. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что такая мера позволяет сохранить в городе плановую и экстренную медицинскую помощь и не мешать штатному режиму работы остальных объектов здравоохранения.

— Мы в первую волну резервировали около 25 тысяч коечного фонда. В последнюю волну уже резервировали 16. Фактически было заполнено 12. Сейчас уже заполнено около семи тысяч всего. И большая часть этого коечного фонда на сегодня, с которым мы сегодня работаем, — это временные специальные госпитали, сделанные для этого случая, — заявил мэр Москвы

Сергей Собянин добавил, что запас медицинской системы столицы достаточен для пиковых показателей.

— Но это не означает, что она работает с прохладцей, абсолютно нет, — передает его слова РИА Новости.

Развитие городского здравоохранения не останавливалось в пандемию коронавируса, чтобы амбулаторная помощь была на мировом уровне. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.