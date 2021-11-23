«На уровне лучших мировых образцов»: Сергей Собянин оценил ПЦР-тесты в Москве

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Качество ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в столице соответствует общепринятым в мире стандартам. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что качество ПЦР-тестов в городе находится «на уровне лучших мировых образцов».

— Но мы с учетом того, что появились качественные экспресс-тесты, ввели еще экспресс-тестирование, чтобы человеку не нужно было идти специально в поликлинику или там в лабораторию частную, а посмотреть, здоров он или нет, просто в торговом центре, в транспортно-пересадочном узле, совершая там прогулку. И это очень важно, — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходимо оперативно выявлять заболевших, чтобы изолировать и лечить их.

— Таким образом снижаются темпы наращивания заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, вовремя человеку оказать медицинскую помощь, чтобы он уже на ранней стадии получил лекарства, препараты, врачебный контроль, — заключил он в интервью РИА Новостям.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Москве нельзя назвать статичным. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.