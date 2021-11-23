Число пассажиров в аэропорту Шереметьево составило более 25 миллионов в 2021 году
За прошедшие месяцы 2021 года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 23 ноября.
В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.
— Количество обслуженных пассажиров за октябрь достигло 3 миллионов 276 тысяч человек, что на 84,5 процента превышает соответствующий период прошлого года, — заявили в пресс-службе аэропорта.
Так, с начала 2021 года Шереметьево приняло около 200 тысяч взлетно-посадочных операций. Это число на 24,7 процента больше показателей прошлого года.
Пассажиропоток на внутренних рейсах за текущий год составил 18 миллионов 537 тысяч человек, а на международных — 7 миллионов 264 тысячи.
Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-октябре 2021 года стали Анталья, Ереван, Стамбул, Мале, Бишкек, а внутрироссийскими — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого стало известно, что причалы Северного речного вокзала в Москве с начала 2021 года обслужили около 700 тысяч горожан и туристов.