Число пассажиров в аэропорту Шереметьево составило более 25 миллионов в 2021 году

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

За прошедшие месяцы 2021 года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 23 ноября.

В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

— Количество обслуженных пассажиров за октябрь достигло 3 миллионов 276 тысяч человек, что на 84,5 процента превышает соответствующий период прошлого года, — заявили в пресс-службе аэропорта.

Так, с начала 2021 года Шереметьево приняло около 200 тысяч взлетно-посадочных операций. Это число на 24,7 процента больше показателей прошлого года.

Пассажиропоток на внутренних рейсах за текущий год составил 18 миллионов 537 тысяч человек, а на международных — 7 миллионов 264 тысячи.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-октябре 2021 года стали Анталья, Ереван, Стамбул, Мале, Бишкек, а внутрироссийскими — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что причалы Северного речного вокзала в Москве с начала 2021 года обслужили около 700 тысяч горожан и туристов.