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Около 700 тысяч пассажиров принял Северный речной вокзал с начала 2021 года

Виктория Сикерина

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Около 700 тысяч пассажиров принял Северный речной вокзал с начала 2021 года
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия г. Москвы
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Причалы Северного речного вокзала в Москве с начала 2021 года обслужили около 700 тысяч горожан и туристов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 9 ноября.

Он напомнил, что ранее транспортный морской узел прошел масштабную реконструкцию.

— За период с 24 апреля отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тысяч человек. Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например, в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что в 2020 году специалисты отремонтировали 17 причалов Северного речного вокзала столицы и произвели комплексное благоустройство прилегающих территорий.

— В кратчайшие сроки специалисты Комплекса городского хозяйства провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов. Создали современную систему электро- и водоснабжения судов, благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды, — заключил заместитель мэра Москвы.

Систему транспорта активно модернизуют в столице в последние годы, благодаря чему она становится более привлекательной для местных жителей. Так, в понедельник, 8 ноября, стало известно, что количество пассажиров в поездах по направлениям Московской железной дороги (МЖД) увеличилось на 21,1 процента за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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