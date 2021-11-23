Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таганский суд получил протоколы о штрафах против Twitter и Google

Иван Юминов

Происшествия
Таганский суд получил протоколы о штрафах против Twitter и Google
Фото: СК РФ

Мировой судья судебного участка № 422 Москвы получил административные материалы на основании протоколов Роскомнадзора в отношении ряда IT-компаний. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского суда во вторник, 23 ноября.

— Google LLC по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 7.12.2021 в 10:00. Google LLC по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 07.12.2021 в 10:30, — заключил собеседник «ВМ».

Кроме того, судья рассмотрит на заседании 7 декабря в 11:00 еще один протокол в отношении Google. Также 16 декабря в 10:00 будут рассмотрены два дела против Twitter, Inc. по части 4 статьи 13.41 КоАП.

В тот же день судья рассмотрит три протокола в отношении Meta Platforms, ранее называвшимся Facebook, Inc. Заседания, как уточняется, пройдут в 11:00, 11:30 и 12:00.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.

Читайте также:
Суды Штрафы Роскомнадзор
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Все мнения
О проекте