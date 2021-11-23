Таганский суд получил протоколы о штрафах против Twitter и Google

Фото: СК РФ

Мировой судья судебного участка № 422 Москвы получил административные материалы на основании протоколов Роскомнадзора в отношении ряда IT-компаний. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского суда во вторник, 23 ноября.

— Google LLC по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 7.12.2021 в 10:00. Google LLC по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 07.12.2021 в 10:30, — заключил собеседник «ВМ».

Кроме того, судья рассмотрит на заседании 7 декабря в 11:00 еще один протокол в отношении Google. Также 16 декабря в 10:00 будут рассмотрены два дела против Twitter, Inc. по части 4 статьи 13.41 КоАП.

В тот же день судья рассмотрит три протокола в отношении Meta Platforms, ранее называвшимся Facebook, Inc. Заседания, как уточняется, пройдут в 11:00, 11:30 и 12:00.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.