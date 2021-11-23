Победителя конкурса «Самая заметная семья» выбрали в ЦАО

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Госавтоинспекция Центрального административного округа столицы (ЦАО) определила победителя конкурса «Самая заметная семья». Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поздравление победителя проходило в ГБОУ Романовская школа. В конкурсе принимали участие школьники и их родители. Они продемонстрировали, как соблюдают правила дорожного движения, в том числе в темное время суток, и отразили это на фотографиях.

В ведомстве отметили самые оригинальные снимки и назвали имя победителя. Им стала семья Кобеляновых. Глава семейства Андрей вместе с женой Александрой и сыном Егором показали на снимке, как используют световозвращающие элементы на своей одежде и аксессуарах. Даже у четвероногого питомца семейства во время вечерней прогулки ярко подсвечен поводок, что делает собаку заметной на дороге.

Инспектор Елена Муравская поздравила победителей и поблагодарила всех участников конкурса.

Также ученики школы организовали театральное представление на тему ПДД, а сотрудники Госавтоинспекции провели викторину и посвятили самых юных участников дорожного движения — первоклассников в пешеходы.

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

До этого в ГИБДД сообщили, что в Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходят с 12:00 до 21:00. По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00. А наиболее аварийное время суток — период с 18:00 до 21:00. Это связано с высокой интенсивностью движения на дорогах в это время, а также с плохой видимостью пешеходов в зимний период.