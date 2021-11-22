В ГИБДД рассказали, на какое время приходится пик аварийности в Москве

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В Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходят с 12:00 до 21:00. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00. А наиболее аварийное время суток — период с 18:00 до 21:00. Это связано с высокой интенсивностью движения на дорогах в это время, а также с плохой видимостью пешеходов в зимний период.

В ГИБДД напомнили пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток, а водителей призвали быть более внимательными при проезде пешеходных переходов.

До этого столичные госавтоинспекторы составили портрет среднестатистического пострадавшего в дорожных авариях, проанализировав статистику ДТП за первые десять месяцев этого года. Выяснилось, что чаще остальных в авариях получают травмы мужчины в возрасте от сорока шести лет, чей стаж водителя превышает десять лет. Также чаще всего пострадавшими становятся люди со средним специальным образованием.