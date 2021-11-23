Молдавия выделит деньги «Молдовагазу» из-за долга перед Газпромом

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Компания «Молдовагаз» получит средства для погашения долга перед Газпромом. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну во вторник, 23 ноября.

— Госкомпании «Энергоком» Комиссией по чрезвычайным ситуациям ранее было выделено 1,7 миллиарда леев (97 миллионов долларов — прим. «ВМ»). Из этой суммы около 300 миллионов леев (17 миллионов долларов — прим. «ВМ») были потрачены на покупку газа в октябре, — рассказал политик.

Оставшиеся 80 миллионов долларов будут направлены для осуществления текущих платежей, добавил он. Правительство, по его словам, направит Газпрому письмо с рассказом о дальнейших действиях страны.

Кишиневу, как уточнил вице-премьер, необходимо больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Для этого в бюджет страны были внесены правки, которые парламент одобрит в финальном чтении 25 ноября, приводит слова Спыну ТАСС.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил 22 ноября, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил Куприянов.