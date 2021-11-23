Иммунолог Крючков высказался о принудительной вакцинации детей

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Принудительной вакцинации от коронавируса детей до 12 лет быть не должно. Об этом «Вечерней Москве» заявил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков во вторник, 23 ноября.

— С точки зрения коллективного иммунитета вакцинация важна, но с точки индивидуальных рисков не могу сказать. С 12 до 17 лет, думаю, что вакцинировать стоит, для них опасности больше, чем для взрослых нет, — рассказал специалист.

Данных о реакции на прививку у детей с 5 до 12 лет не настолько много, но принудительной вакцинации для них быть не должно, добавил он. Доза для подростков в вакцине от COVID-19, как уточнил врач, снижена в пять раз, а для детей — в десять.

Подросток 16–17 лет ничем не отличается от 18-летнего, а его доза будет в пять раз меньше, указал он. Существует высокая вероятность, что такая дозировка окажется недостаточной, заключил Крючков.

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19 ноября сообщалось, что клинические исследования препарата для вакцинации от COVID-19 для подростков «Спутник М» показали безопасность вакцины. Препарат уже получили 400 столичных тинейджеров.