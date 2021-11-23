Столичные спасатели помогли упавшей в овраг женщине

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ)

в деревни Девятское Карта всех событий

Спасатели столичного авиацентра помогли женщине, которая упала в овраг на территории Новой Москвы. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел днем 22 ноября в деревне Девятское Новомосковского административного округа. Там в овраг упала 56-летняя женщина. На место прибыли спасатели столичного авиацентра на специальном автомобиле.

— Пострадавшая гуляла с собакой, подскользнулась, упала в овраг и сломала ногу. Мы оказали женщине первую помощь, наложили на ногу шину и на щите транспортировали в карету скорой помощи, — рассказал старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов.

До этого в пресс-службе Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы рассказали, как спасатели столичного авиацентра вызволили кошку, которая застряла в подвале дома на улицу Адмирала Лазарева.