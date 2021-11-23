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В Мещерском парке заметили черную свинью

Дарья Чентаева

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В Мещерском парке заметили черную свинью
Фото: АГН Москва
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В Мещерском парке заметили настоящую черную свинью. Отмечается, что свинья домашняя и совершенно не опасна для окружающих. Об этом сообщили в Депприроды.

Сейчас животное пытаются поймать волонтеры вместе с работниками близлежащего кафе «Груша». Пока им это сделать не удается.

Когда животное поймают, волонтеры постараются ее пристроить в какое-нибудь хозяйство. Возможно, свинья станет новым обитателем находящейся рядом конюшни, передает Агентство городских новостей «Москва».

Как именно свинья оказалась в парке пока неизвестно. Предположительно, животное могло сбежать из маленького частного хозяйства.

23 ноября жителям столицы рассказали, каких животных и птиц можно встретить в Москве в зимний период. В московских парках, скверах и лесах зимой обитают: дятлы, поползени, пищухи, большие синицы, лазоревки и пухляки, сойки. Также некоторые животные сейчас старательно готовятся к холодам и собирают еду. Среди них краснокнижный речной бобр. Отмечается, что три–четыре семьи бобров живут на реке Сетунь.

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