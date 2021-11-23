Топ-8 лайфхаков, помогающих начинающим музыкантам продать себя

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Молодым музыкантам, чтобы привлечь внимание продюсеров, нужно научиться выделяться, искать личные «фишки». Этим и другими лайфхаками в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась музыкальный продюсер, педагог по вокалу Татьяна Велес.

Вторая рекомендация от эксперта — создать свой бренд. Важно быть собой, равно как и предоставить своей аудитории такую возможность. Тогда слушатели будут восхищаться не только вашей работой, но и вами, отметила продюсер.

— Отыскать имя музыкального продюсера, режиссера, редактора весьма просто. Для этого необходимо просмотреть заключительные титры прошлых сезонов передачи либо серий сериала. Затем постарайтесь связаться с ним и прислать музыку, можно прибегнуть для этого к соцсетям, — раскрыла третий лайфхак эксперт.

Еще начинающим музыкантам не нужно использовать сэмплы (небольшие оцифрованные звуковые фрагменты) для своей презентации. Тогда у музыкального редактора появится дополнительная работа по лицензированию песни, «что не очень хорошо», пояснила Велес.

Пятый совет от специалиста — песни с ненормативной лексикой нужно «чистить» (заменить слова или «запикать») сразу. Иначе в какой-то интересный проект могут просто не взять.

— Каверы — это замечательный вариант привлечения к себе внимания музыкального редактора. Оригинальная интерпретация популярного произведения способна вызвать интерес у продюсера. Кавер можно разместить на YouTube и указать под видео связанные с ним хештеги, добавив также контактную информацию в описании. Это позволит музыкальному редактору легко найти вас, — добавила собеседница «ВМ».

Фото: Из личного архива Татьяны Велес

Седьмым лайфхаком продюсер назвала выпуск инструментальных версий песен молодого автора. Их, уточнила эксперт, всегда нужно брать с собой на прослушивания и собеседования. И восьмой — следует зарегистрироваться как автор в российском авторском обществе. Тогда за использование композиций начинающий автор будет получать отчисления.