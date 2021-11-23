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Двое детей получили травмы на детских площадках Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Двое детей получили травмы на детских площадках Москвы
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Перекопская улица Карта всех событий

Столичная прокуратура проводит проверку после инцидентов на детских площадках на юго-западе и юго-востоке Москвы, в результате которых двое детей получили травмы. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, 21 ноября на детской площадке, расположенной на улице Перекопской, играли два ребенка 9 и 6 лет. Когда дети качались на качелях, у них оборвались крепления, в результате мальчик получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков.

Второй несчастный случай произошел 22 ноября на детской площадке на улице Васильцовский Стан. Там десятилетний ребенок получил травмы пальца, после чего его госпитализировали.

— В ходе прокурорских проверок будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения требования федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, — рассказала Людмила Нефедова, добавив, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вечером 16 ноября металлическое ограждение, установленное вокруг места проведения ремонтных работ, упало на семилетнюю девочку в Москве, когда она вместе с мамой возвращалась домой. Девочке потребовалась медицинская помощь.

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