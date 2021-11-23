Инфекционист усомнился в окончании четвертой волны коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Говорить о завершении четвертой волны COVID-19 некорректно. Об этом заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Сказать, что четвертая волна кончилась, я не могу, потому что по Москве за сутки все равно много случаев госпитализации, и на этом фоне говорить, что у нас кончилась четвертая волна, на мой взгляд, не совсем корректно. Мы видим положительную динамику четвертой волны, — приводит слова специалиста Lenta.ru.

Врач отметил, что за последние несколько недель заболеваемость в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге заметно снизилась. Однако в настоящее время более 90 процентов выявленных случаев заболевания приходятся на регионы.

По его словам, положение с коронавирусом в крупных городах удалось стабилизировать благодаря охвату вакцинации, тогда как ситуация в регионах напоминает лоскутное одеяло.

— Поэтому не везде все у нас закончилось, — заключил Вознесенский.

До этого в центре молекулярно-генетических исследований ДНКОМ заявили, что четвертая волна COVID-19 постепенно заканчивается в России.