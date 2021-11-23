Движение в сторону центра по проспекту Генерала Дорохова перекрыли из-за аварии

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

ДТП с несколькими участниками произошло на проспекте Генерала Дорохова, в результате чего движение в сторону центра Москвы оказалось перекрыто. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что несколько автомобилей столкнулись в районе пересечения проспекта Генерала Дорохова с ТТК.

— Перекрыто движение по проспекту Генерала Дорохова в сторону центра. Просим пассажиров объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний школьник, развозивший наркотики на машине каршеринга, сбил полицейского. Спустя некоторое время десятиклассника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Применение насилия в отношении представителя власти».