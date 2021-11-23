Школьник-наркокурьер на каршеринге сбил полицейского в Москве

Фото: moscow-live

В Москве 17-летний школьник, развозивший наркотики на машине каршеринга, сбил полицейского. Об этом стало известно во вторник, 23 ноября.

Десятиклассник арендовал каршеринговое авто и отправился развозить наркотики — около 200 граммов амфетамина. По дороге молодого человека заметил полицейский патруль. Правоохранители попросили водителя остановиться для проверки документов. Однако парень испугался, выжал педаль газа в пол и поехал дальше, сбив полицейского.

За нарушителем началась погоня. В какой-то момент школьник не справился с управлением и при повороте врезался в другой автомобиль. После этого он попытался сбежать с места ДТП. Этот эпизод попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Telegram / SHOT

Спустя некоторое время школьника все же задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает Telegra-канал SHOT.

До этого сообщалось о задержании в подмосковной Балашихе 20-летнего местного жителя. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон весом около одного килограмма.