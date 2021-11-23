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Минтруд намерен упростить поиск работы для иностранцев в России

Иван Юминов

Экономика
Минтруд намерен упростить поиск работы для иностранцев в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Иностранцы смогут дистанционно искать подходящую работу и заключать договоры с работодателями в России. Об этом заявили в Минтруде во вторник, 23 ноября.

— Новые функции позволят иностранцам, еще находясь в стране своего проживания, дистанционно найти подходящую вакансию для трудоустройства, пройти онлайн-интервью с будущим работодателем и заключить договор с ним в электронном виде, — говорится в сообщении.

Проект предлагает расширить функционал платформы «Работа в России». Данное нововведение позволит интегрировать ее с мобильным приложением.

Развитие организационных форм трудовой миграции является одним из главных направлений миграционной политики, подчеркнули в министерстве. Сервис «Работа в России», как уточняется, позволит обеспечить прозрачность и легализацию трудовых мигрантов, отмечает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудник и работодатель теперь смогут заключать договор о трудоустройстве удаленно. Положения документа оптимизируют взаимодействие между работодателем и сотрудником и упрощают процедуру дистанционного трудоустройства. Так, потенциальные работники смогут проходить онлайн-собеседования и заключать договоры.

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