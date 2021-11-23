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Астролог пообещала богатство для трех знаков зодиака в 2022 году

Иван Юминов

Общество
Астролог пообещала богатство для трех знаков зодиака в 2022 году
Фото: Pixabay

Астролог Алена Черкасова рассказала, что представители трех знаков зодиака разбогатеют в 2022 году.

— Три знака, у которых в 2022 году вероятно существенное улучшение материального благосостояния — это Рыбы, Раки и Скорпионы. Существенные — это доходы свыше обычных, — рассказала специалист.

Юпитер в знаке Рыб, как уточнила она, в 2022 году пройдет по водному тригону. Данный аспект обещает Скорпионам и Ракам успех в профессиональной сфере и деньгах, подчеркнула эксперт.

Рыбам придется приложить больше усилий для финансового благополучия, чем остальным, предупредила она. При этом отчасти с деньгами в 2022 году повезет и Козерогам с Тельцами, приводит слова Черкасовой New Inform.

22 ноября астролог Павел Глоба рассказал о шести знаках зодиакального круга, представителей которых ждет успешный следующий год. Так, Овнов в предстоящем году ожидают неожиданные приключения и приятные события.

Открытие бизнеса и карьерный рост сулят Близнецам, а семейную идиллию и любовь — Девам. Весам астролог посетовал почаще проявлять инициативу и брать все в свои руки. Упорство и азарт впоследствии принесут свои плоды.

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