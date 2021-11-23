Вопросы интеграции мигрантов обсудят в Москве на научно-практической конференции

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В Москве 26 ноября состоится IX Международная научно-практическая конференция «Единство в различиях: вопросы адаптации и интеграции мигрантов», в ходе которой будут определены наиболее перспективные решения по адаптации мигрантов в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Мероприятие пройдет в Московском городском университете управления правительства Москвы по адресу улица Сретенка, 28.

— Департамент национальной политики города Москвы проводит регулярную работу с представителями национальных общин и диаспор столицы, которые являются посредниками между московским сообществом и мигрантами. Цель сотрудничества — помощь мигрантам в адаптации, профилактика конфликтов на национальной почве и недопущение вовлечения иностранных граждан в осуществление противоправной деятельности. Убежден, что предстоящая конференция позволит нам представить накопленный опыт в сфере адаптации мигрантов, а также перенять наиболее эффективные практики коллег, — рассказала глава столичного департамента национальной политики Виталий Сучков.

Кроме того, конференция призвана найти перспективные идеи, которые заинтересуют органы власти на местах. Темами мероприятия станут возможности образования, интеграция полуторного (дети, родители которых, эмигрируя или отправляясь на заработки в чужую страну, привозят с собой в относительно сознательном возрасте) и второго поколения мигрантов, работа с семьями мигрантов. Также эксперты и чиновники обсудят роль национально-культурных автономий и национальных общественных организаций в работе с мигрантами, реальный опыт адаптации мигрантов на столичных территориях и информационное обеспечение миграционных процессов.

Участниками конференции станут представители префектур административных округов и управ районов города, департаментов правительства Москвы, научно-образовательного сообщества, а также российские и зарубежные эксперты.

В рамках мероприятия будут работать три секции: «Адаптация мигрантов в Москве: работа с семьями и роль образования», «Информационное обеспечение адаптации и интеграции мигрантов» и «Роль национально-культурных автономий и национальных общественных организаций в адаптации и интеграции мигрантов».

На конференции состоятся выступления представителей столичных префектур и научно-образовательного сообщества, также руководителей органов власти и общественных организаций.

Кроме того, на конференции выступит эксперт из Германии, доктор философии Марина Метц, которая имеет личный опыт адаптации и является мигрантом полуторного поколения, приехав в Германию в младшем школьном возрасте.