Столичные спасатели помогли раненой птице в замерзающем пруду

Фото: Telegram-канал ЧСтные новости Москвы

Россия, Москва, улица Горчакова Карта всех событий

Спасатели столичного авиацентра спасли жизнь раненого селезня, который находился в замерзающем пруду. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел вечером 23 ноября в районе Южное Бутово. Раненую птицу заметили в замерзающем пруду на улице Горчакова.

— По прибытии мы обнаружили селезня в беспомощном состоянии, он предпринимал отчаянные попытки спастись. Один из наших спасателей бросился в воду, чтоб поймать селезня, но тот испугался и увернулся в сторону. Тогда другой наш специалист решил воспользоваться веревкой, которую мы растянули через пруд и попытались с ее помощью сместить селезня к берегу, — рассказал старший дежурной смены Антон Русанов.

Однако и эта попытка не увенчалась успехом. В итоге поймать селезня смогли лишь при помощи сачка.

Выяснилось, что у птицы сломана лапа и поврежден клюв. Спасатели передали раненого представителя пернатых заявителю, добавили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал ЧСтные новости Москвы

До этого в пресс-службе Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы рассказали, как спасатели столичного авиацентра вызволили кошку, которая застряла в подвале дома на улицу Адмирала Лазарева.