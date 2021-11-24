Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о войсках России

Фото: president.gov.ua

Информация о скоплении российских войск около границ Украины — известна разведывательным агентствам США, Великобритании и Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Отмечается, что данную информацию страны передали друг другу во время поездки на полигон «Широкий лан» в Николаевской области.

— У меня состоялись две важные встречи: с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остинов. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен, — говорится на сайте Минобороны страны, передает РИА Новости.

В ходе встреч стало ясно, что Украина не останется наедине, поскольку партнеры готовы оказывать ей свою помощь.

Также Резников подчеркнул, что реакции на возможные агрессивные действия РФ будут более жесткими, включая санкции экономического и политического характера, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.

19 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что принятие Украины в состав НАТО не находится в повестке дня альянса.