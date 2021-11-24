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Коллектив ГКБ №15 принял участие в акции «Коробка храбрости»

Виктория Храменкова

Общество
Коллектив ГКБ №15 принял участие в акции «Коробка храбрости»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коллектив столичной городской клинической больницы №15 и ее главный врач Валерий Вечорко приняли участие в акции «Коробка храбрости». Вечорко от лица всего коллектива передал большой набор игрушек, который будет направлен пациентам больницы Святого Владимира.

— Детям, особенно болеющим, необходимы силы и уверенность. Им нужно быть храбрыми, чтобы переносить все процедуры, в том числе болезненные. Врачи нашего стационара с заботой и любовью собрали игрушки в подарок маленьким пациентам, — рассказал Валерий Вечорко.

26 ноября «Коробка храбрости» вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления от всего коллектива ГКБ №15 отправится к детям, пишет Агентство городских новостей «Москва».

В сентябре известный российский публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман стал участником благотворительной акции «Коробка храбрости», которую проводит фонд «Чистые души». Эрудит принял участие в церемонии передачи собранных фондом игрушек для маленьких пациентов центра, которые вынуждены ежедневно проходить болезненные процедуры, без которых невозможно выздоровление.

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