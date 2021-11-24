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Билли Айлиш и Джастин Бибер номинированы на «Грэмми» за лучшую запись

Виктория Храменкова

Общество
Билли Айлиш и Джастин Бибер номинированы на «Грэмми» за лучшую запись
Фото: Официальная страница музея «Грэмми» в Instagram / grammymuseum

Канадский певец Джастин Бибер, американские исполнители Джон Батист, Билли Айлиш, Оливия Родриго, а также шведский коллектив ABBA — номинированы на «Грэмми» в категории «Лучшая запись года».

Отмечается, что впервые в четыре основные категории премии вошли по 10 номинантов.

— Рекордсменами по числу номинаций в этом году стал Джон Батист, получивший 11 номинаций, по восемь упоминаний получили Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R., у Билли Айлиш и Оливии Родриго по семь номинаций, — говорится на сайте премии.

Американская премия «Грэмми» вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная церемония вручения награды состоится 31 января 2022 года.

В прошлом году церемонию вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми» перенесли в связи с распространением COVID-19. Мероприятие прошло 12 марта 2021 года.

Самая первая церемония «Грэмми» прошла 4 мая 1959 года. Она состоялась в городах Лос-Анджелес и Нью-Йорк по итогам прошлого 1958 музыкального года.

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