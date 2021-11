Ученые нашли связь между спортом и долголетием

Фото: pixabay.com

Для взрослых и пожилых людей большую роль играет активность. К такому мнению пришли специалисты из Гарвардского университета. Ученые исследовали влияние физических нагрузок на продолжительность жизни.

Так, например, специалисты выяснили, что физические нагрузки стимулируют в организме процессы, которые положительно влияют на здоровье, в их числе обновление и защита клеток от старения. Как следствие, у человека продлевается жизнь.

Данный эффект связан с тем, что у людей, которые занимаются спортом, усиливается кровоток, активизируются антиоксиданты и противовоспалительные вещества, передает слова из исследования научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Также спорт может помочь в борьбе с лишним весом. Однако именно при пассивном образе жизни вырастает риск развития различных заболеваний — диабета, ожирения, остеопороза и болезни Альцгеймера.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какой вид активности будет самым эффективным при снижении веса. По мнению доктора, стоит отдать предпочтение активным кардионагрузкам — от них результат будет в разы выше, жир будет уходить быстрее.