Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые нашли связь между спортом и долголетием

Виктория Храменкова

Общество
Ученые нашли связь между спортом и долголетием
Фото: pixabay.com

Для взрослых и пожилых людей большую роль играет активность. К такому мнению пришли специалисты из Гарвардского университета. Ученые исследовали влияние физических нагрузок на продолжительность жизни.

Так, например, специалисты выяснили, что физические нагрузки стимулируют в организме процессы, которые положительно влияют на здоровье, в их числе обновление и защита клеток от старения. Как следствие, у человека продлевается жизнь.

Данный эффект связан с тем, что у людей, которые занимаются спортом, усиливается кровоток, активизируются антиоксиданты и противовоспалительные вещества, передает слова из исследования научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Также спорт может помочь в борьбе с лишним весом. Однако именно при пассивном образе жизни вырастает риск развития различных заболеваний — диабета, ожирения, остеопороза и болезни Альцгеймера.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какой вид активности будет самым эффективным при снижении веса. По мнению доктора, стоит отдать предпочтение активным кардионагрузкам — от них результат будет в разы выше, жир будет уходить быстрее.

Читайте также:
Ученые долголетие Спорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Все мнения
О проекте