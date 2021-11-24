Путин обсудит уровень зарплат ряда категорий бюджетников

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 24 ноября, президент России Владимир Путин обсудит с правительством обеспечение установленного указами главы государства уровня заработной платы отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщается пресс-служба Кремля.

— Основная тема встречи - обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, — передает ТАСС слова из сообщения.

Отмечается, что с речью выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.

В феврале текущего года тема оплаты труда бюджетников стала центральной на совещании Путина с членами правительства. Президент заявил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, и, осуществляя контроль за ситуацией, необходимо учитывать доходы каждого конкретного специалиста.

Также Путин попросил правительство и представителей субъектов РФ внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны.

Двойное и непрозрачное толкование параметров при начислении зарплат бюджетникам недопустимо, а сама методика исчисления нуждается в совершенствовании, заявил тогда Путин.

В середине октября «Вечерняя Москва» писала, что зарплата учителей, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы увеличится на 4,8 процента в следующем году.